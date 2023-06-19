Görevimiz Tehlike serisinin 7'nci filmi Roma'da prömiyer yaptı

Görevimiz Tehlike serisinin 7'nci filmi Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri, İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Tom Cruise ve diğer oyuncular kırmızı halıda boy gösterdi. Film, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt'ın hikayesini anlatıyor.

"Görevimiz Tehlike" serisinin 7'nci filmi Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri, bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Çekimleri Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan ve üç senede tamamlanan serinin 7'inci filmi için İtalya'nın başkentinde görkemli bir kırmızı halı töreni düzenlendi.

Roma'nın dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri'ne kurulan kırmızı halıda filmin başrol oyuncusu ABD'li aktör Tom Cruise, İngiliz aktrisler Hayley Atwell ile Vanessa Kirby, İngiliz aktör Simon Pegg, Fransız aktris Pom Klementieff, ABD'li aktör Esai Morales ve filmin yönetmeni ABD'li Christope McQuarrie kırmızı halıda boy gösterdi.

Tom Cruise, burada yaptığı açıklamada, "Beyaz perde için filmler yapıyorum çünkü insanların sinemalarda yaşadığı o topluluk duygusunu seviyorum. Farklı kültürlerden insanlar, sinemada bir filmi birlikte yaşayarak izliyorlar. Bu, benim birlikte büyüdüğüm ve bana hayaller kurmam için ilham veren şey." dedi.

Film ekibinin, Roma'nın merkezinde kırmız halıda yer alması büyük ilgi uyandırdı. İspanyol Merdivenleri'nde toplanan kalabalık, film ekibinin kırmızı halıdan geçişini ilgiyle izledi.

Dünyaca ünlü casusluk serisinin 7'nci filminde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt'ın hikayesi anlatılıyor.

Bu arada, filminin galası için Roma'da bulunan Tom Cruise, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi'de kabul edildi. İkilinin görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğü basına yansırken, Meloni, Instagram hesabındaki paylaşımında Cruise'u Roma'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.