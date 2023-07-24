Görevimiz Tehlike Filminin İkinci Bölümü İçin Türkiye'ye Gelen Yönetmen Kapalıçarşı'yı İnceledi

ABD'li ünlü yönetmen Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümü için Türkiye'ye gelerek Kapalıçarşı'yı inceledi. Film için Türkiye, İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri olarak planlanmıştı.

ABD'li ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher McQuarrie, Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Görevimiz Tehlike filmi için Türkiye'ye geldi. Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümünde bazı sahneleri Kapalıçarşı'da çekmeyi planlayan McQuarrie, ekibiyle birlikte mekan keşfi yaptı. Ekip için dün kapalı olan tarihi çarşının kapıları açıldı. Ekip Kapalıçarşı'da gezerek incelemelerde bulundu. 2024'te vizyona girecek Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma için İngiltere, Malta, Güney Afrika ve Norveç çekim bölgeleri şeklinde planlanmıştı.