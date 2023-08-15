Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giriş için geri sayıyor

TÜRKİYE'nin tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Gordion Antik Kenti'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne girişi için geri sayım sürüyor. Riyad'da gerçekleştirilecek komite toplantısı öncesi, Ankara'da farkındalık amaçlı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nde, Eylül 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısı öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ankara Ticaret Odası'nca (ATO) düzenlenen toplantıya, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose ve davetliler katıldı.

FUAT OKTAY: MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "O mirasın bugünkü temsilcileriyiz ve bu mirası da geleceğe taşımak istiyoruz. Mirasa topraklarınızda sahip olmak bir şey ifade etmiyor. Onu ortaya çıkarmak ve onu yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor olmak, asıl iddia sahibi olmaktır. Bir medeniyete sahibi olmak, medeniyeti inşa etmek ve gelecek nesillere onu aktarmak demektir. Biz Türkler olarak baktığımızda büyük medeniyetlerin mirasçılarıyız. Bu çalışma, sadece buradaki höyüğün içerisinde bulunan bir mezarın veya bulunan eserlerin açığa çıkarılması değildir. Aslında bir medeniyetin tanımlanması ve ortaya çıkarılması olayıdır. Türkiye olarak biz de buna katkı vermek istedik. Hedefimiz 2028'de 100 milyar dolarlık turizm geliri elde etmek. Ankara ve Polatlı'nın buna katkı veriyor olması lazım. Hem kültürel mirası koruyup geleceğe taşıyalım ama aynı zamanda da ekonomik canlanmaya vesile olalım" dedi.

ATO BAŞKANI BARAN: EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eser sayısını 20'ye çıkarmak istediklerini söyledi. Gordion Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ankara'nın ilk, Türkiye'nin 20'nci eseri olacağını aktaran Baran, "Bununla ilgili bir gayretin içindeyiz. Büyük bir kıymet var burada. UNESCO'nun listesine belki bundan önceki yıllarda girmesi gerekirdi. Ben bununla ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. ATO olarak bu kıymetin farkındayız. UNESCO kalıcı miras listesine Gordion'un girmesinin hem Polatlı'nın hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine gerçekten kıymetli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ankara'ya gelen 700 bin yabancı turist sayısının sadece Gordion'un katkısıyla 1,5 milyona ulaşacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose da 15 yıldır Gordion'da çalıştığını ve burada çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.