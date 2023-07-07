Goran Bregoviç, Antalya'da konser verecek
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Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, 26 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak. Aralarında 'Ederlezi', 'Kalashnjikov' ve 'Bella Ciao' gibi ünlü parçaları bulunan Bregoviç, Gloria Hotels & Resorts'da sahne alacak. Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, uluslararası birçok ödüle layık görüldü.
Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, 26 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak.
Aralarında "Ederlezi", "Kalashnjikov" ve "Bella Ciao"nun bulunduğu birçok parçayla ün kazanan usta sanatçı, Gloria Hotels & Resorts'da sahne alacak.
Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Bregoviç, uluslararası birçok ödüle de değer görüldü.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat