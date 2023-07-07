Goran Bregoviç, Antalya'da konser verecek

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, 26 Temmuz'da Antalya'da müzikseverlerle buluşacak. Aralarında 'Ederlezi', 'Kalashnjikov' ve 'Bella Ciao' gibi ünlü parçaları bulunan Bregoviç, Gloria Hotels & Resorts'da sahne alacak. Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, uluslararası birçok ödüle layık görüldü.