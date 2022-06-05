Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı - Haberler

Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Kayak Merkezi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Kayak Merkezi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'e araçlarla getirilen yüzlerce gönüllü genç, çevre gününde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı. "Şehrimizin dağları da yolları da bize emanet" sloganıyla doğada bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, bunları geri dönüşüm için poşetlere doldurdu. Belediyeye ait iş makineleri yardımıyla toplanan çöpler daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne götürüldü. AA / Selami Küçükoğlu - Kültür Sanat Dünya Çevre Günü Kayak Merkezi Erzurum Kültür Sanat Haberler

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