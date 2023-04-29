Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde mekanları arasındaki tabiat parkında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi düştü.
Tabiat parkına gelenler, nisanın son günlerinde kar sürpriziyle karşılaştı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat