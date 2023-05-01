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Gölcük Tabiat Parkı'nda 1 Mayıs yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda 1 Mayıs yoğunluğu

Kültür Sanat Haberleri

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ziyaretçilerini ağırladı.

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ziyaretçilerini ağırladı.

1 Mayıs resmi tatilini değerlendirmek isteyenler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

Günübirlik gelen tatilciler, park girişinde araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Ziyaretçiler, güneşli havada göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle tur attı, iskelede bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı aileler de piknik alanlarında mangal yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

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