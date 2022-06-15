Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 700 çocuk, sinemada "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 700 çocuk, sinemada "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi. Gölbaşı Belediyesi organizasyonuyla çocuklar, Ankara'daki özel bir sinema salonuna götürüldü. Çocuklar, Enes Ateş'in yönettiği "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, karne haftasında çocuklara hediye vermek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Türk gencine yakışır bir şekilde yetişen Gölbaşılı çocuklarımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı. AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat Gölbaşı Belediyesi Enes Ateş Ankara Çocuk Kültür Sanat Haberler

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