Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Zara konseriyle kutlandı

- Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı sanatçı Zara ile kutlandı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Zara konserini başkentlilerle beraber kutladı.

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle Türkiye Yüzyılı konserleri çerçevesinde, Atatürk Sahil Parkı'nda 27 Ağustos'ta Sefo'yu, 28 Ağustos'ta Resul Dindar'ı, 29 Ağustos'ta Özgür Can Çoban'ı vatandaşlarla buluşturduktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Zara konseri ile Başkentlilerle beraber kutladı.

Atatürk Sahil Parkı'nda Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencilerinin halk oyunları ve seğmen ekibinin gösterilerinin ardından Zara, vatandaşlarla buluştu. Başkentliler Zara'nın duygu dolu sesiyle coşkulu bir akşam geçirdi.

Zara konseri öncesinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, başkentlilerle olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade ederek "Konuşmam vardı ama konuşma yapmayacağım. Sizden sadece bir şey talep ediyorum. Telefonlarınızın ışıklarınızı açar mısınız? Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Konser sahnesinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek sevilen sanatçı Zara'ya çiçek takdim etti.

Oldukça kalabalık ve coşkulu geçen konsere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Lale, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.