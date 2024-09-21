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Göktepe Kültür ve Sanat Festivali'nde Yerel Miras Sergilendi

Göktepe Kültür ve Sanat Festivali'nde Yerel Miras Sergilendi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10. kez düzenlenen Göktepe Kültür ve Sanat Festivali, bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini kutladı. Festival, kortej yürüyüşüyle başladı ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Etkinlikte zeytinyağı fabrikasının açılışı ve yöresel ürünlerin sunumu da gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Göktepe Kültür ve Sanat Festivali'nde bölgenin kültür mirası sergilendi.

Göktepe Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Göktepe'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktığını söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise kültür, doğa, tarih, gelenek ve göreneklerin korunarak devam ettirilmesi gereken bir miras olduğunu kaydetti.

Sadece yapı ve meydanları koruyarak bu mirası sürdürmenin mümkün olmadığını belirten Köksal, "Geleneklerimizi, mutfağımızı, danslarımızı, folklorumuzu da koruyup çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu kültürel değerlerimiz, nesiller boyu sürekliliğini korumalı." dedi.

Zeytinyağı fabrikasının açıldığı ve zeytinyağı tadım eğitiminin de verildiği festivalde, bölgede yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ürünlerin sunumu ve satışı yapıldı.

Yöresel ürünlerin bulunduğu stantlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat

Zeytinyağı Festival Menteşe Miras

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