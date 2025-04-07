Gökkuşağı Tepeleri doğa tutkunlarını bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan rengarenk tepeleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Gökkuşağı Tepeleri şimdilerde doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan rengarenk tepeler, hafta sonu doğa fotoğrafçılarını ağırladı. Oltu'nun, gökkuşağını andıran görüntüleriyle dikkat çeken tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla adeta bir doğal harika olarak ifade ediliyor. Dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşerek, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor. Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken bu eşsiz manzara, turizme katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Erzurum'dan gelen doğa fotoğrafçıları, gökkuşağı ve kırmızı tepelerin benzersiz görüntülerini drone ve fotoğraf makineleriyle kayıt altına alıyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak Oltu ilçesine geldik. Oltu'da 'Kırmızı ve Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu'nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Ali Osman Kesen ise, " Gökkuşağı ve Kırmızı Tepeleri'nin fotoğraflarını hem drone ile hem de kameralarımızla çektik. Tüm doğa severleri Oltu'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oltu'nun bu eşsiz doğal zenginlikleri, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken gökkuşağı ve kırmızı tepeleri, doğa tutkunlarının bir numaralı rotalarından biri olmaya aday. Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve gökkuşağı gibi rengarenk görüntüleriyle dikkati çeken tepeler, turizme kazandırılması için bazı çalışmalar başlatılmıştı. Oluşumu 45 milyon yıl öncesine dayanan ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.