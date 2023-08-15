Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi. Ayine, bazı ülkelerden gelen despot papazlar ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı.

Gökçeada'da ' Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü' ayini düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

Gökçeada ilçesine bağlı Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle 'Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü' dolayısıyla ayin yapıldı. Ayine, bazı ülkelerden gelen despot papazlar ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.

Agridia Kilisesi'ndeki ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti.