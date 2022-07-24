Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı - Haberler

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Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Prof. Dr. Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi ortaklığı Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle " Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi.

Kent merkezinde yola çıkan 200 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı.

Burayı ziyaret eden grup, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, burada gazetecilere, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schmidt'e gösterilen vefa açısından etkinliğin anlamlı olduğunu Aslan, gelecek yıllarda etkinliğin daha fazla katılımcıyla düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Uncu ise Göbeklitepe'nin bugünlere gelmesinde Prof. Dr . Klaus Schmidt'in büyük emek ve çabalarının olduğunu ifade etti.

Etkinliğin uluslararası düzeye çıkarılması için çalışma yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Uncu, Göbeklitepe var oldukça benzer etkinlikleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

Klaus Schmidt Göbeklitepe Şanlıurfa Kültür Sanat Haberler

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