Göbeklitepe ve Karahantepe'de Yeni Buluntular Gün Işığına Çıktı

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yapılan kazı çalışmalarında yeni buluntular ortaya çıktı. Göbeklitepe'de gerçek boyutlu yaban domuzu heykeli bulunurken, Karahantepe'de ise tarih öncesi sanatın etkileyici bir örneği olan insan heykeli bulundu.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular gün ışığına kavuştu. Göbeklitepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında; günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu olan, kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Karahantepe'de ise gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday olan insan heykeli sabitlenmiş olarak bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Taş Tepeler" projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Türkiye'nin önemli sit alanlarından olan Göbeklitepe ve Karahantepe'de yürütülen kazılarda döneme ışık tutan buluntulara ulaşıldı.

GERÇEK BOYUTLU YABAN DOMUZU HEYKELİ BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu. Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

İNSAN HEYKELİ TARİH ÖNCESİ SANATIN EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERİNDEN

Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.