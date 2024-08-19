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Göbeklitepe, 2024 yılında rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

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Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2024 yılının geride kalan 7 ayında 326 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayı, önceki yıllara göre rekor düzeyde bir ziyaretçi sayısı olduğunu gösteriyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi 2024 yılının geride kalan 7 ayında 326 bin kişi ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından, Göbeklitepe'nin 2024 yılının 7 ayında ziyaretçi sayısında rekor düzeye ulaştığını belirtti.

Şanlıurfa'nın yürütülen çalışmalarla kültürel mirasın ortaya çıkarılması sonucu daha çok ziyaretçi ağırlayacağını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Önceki yılların aynı dönemine göre en yüksek ziyaretçi sayısını bu yıl yakalayan Göbeklitepe, 326 bin ziyaretçiyle 2022 yılındaki 290 bin sayısını geride bıraktı. Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 noktadaki kazı çalışmalarıyla adeta açık hava müzesi niteliğinde zengin arkeolojik mirasa sahip olan Şanlıurfa, yürütülen çalışmalarla bu kültürel mirasın her geçen gün açığa çıkarılması sonucunda daha çok ziyaretçiyi misafir edecek, kültür ve turizm şehri kimliği güçlenecek."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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