Girne Açıkhava Konserinde Sanatçı Sevenleriyle Buluştu
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Biletleri haftalar öncesinde tükenen Girne Açıkhava konserinde sanatçının sevenleri alanı merdivenlere kadar doldurdu. Konserine duygusal şarkılarla başlayan sanatçı sona doğru tempoyu arttırarak eğlence dolu finalle herkesi coşturdu. Sanatçı dinmeyen alkışlar üzerine sık sık Girne'ye geleceğinin sözünü vererek veda etti.
Biletleri haftalar öncesinde tükenen Girne Açıkhava konserinde sanatçının sevenleri alanı merdivenlere kadar doldurdu.
Konserine duygusal şarkılarla başlayan sanatçı sona doğru tempoyu arttırarak eğlence dolu finalle herkesi coşturdu.
Sanatçı dinmeyen alkışlar üzerine sık sık Girne'ye geleceğinin sözünü vererek veda etti.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat