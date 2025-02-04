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Giresun'daki Tarihi Okul Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'daki Tarihi Okul Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
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Giresun'da, 20. yüzyılın başlarında inşa edilen ve ilkokul olarak kullanılan tarihi Necatibey İlkokulu binasında restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların yüzde 35'i tamamlandı ve 9.5 milyon lira bütçe ayrıldı.

Giresun'da geçmişte ilkokul olarak kullanılan tarihi binada restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tarihi Zeytinlik semtinde yer alan Necatibey İlkokulu binasının kentin kültürel dokusunda önemli yeri olduğu belirtildi.

20. yüzyılın başlarında inşa edilen binadaki restorasyon çalışmalarının yüzde 35 seviyesine geldiği aktarılan açıklamada, tarihi binanın Giresun'un turizmine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada restorasyon çalışmalarının yaklaşık bedelinin ise 9 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
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