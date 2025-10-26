Giresun'da Kadınlardan Oluşan Bando Takımı 29 Ekim'e Hazırlanıyor

GİRESUN'da Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği öncülüğünde kurulan aralarında iş kadını, memur, emekli, ev kadını ve öğrencilerin yer aldığı 25 kişilik kadın bando takımı, trampet, davul ve borazan gibi enstrümanlarla provalarını sürdürüp, gösteri yapacakları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor.

Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği tarafından, kent merkezinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri yapmak için kadınlardan oluşan ekiple bando takımı kuruldu. Kültür, sanat, edebiyat gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri sürdüren dernek öncülüğünde kurulan bando takımında, aralarında iş kadını, memur, emekli, ev kadını ve öğrencilerin yer aldığı 25 kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü ve fener alayında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor. Trampet, davul, zil ve borazan gibi enstrümanlarla provalarını sürdüren grup, bayram kutlamalarına hazırlanıyor. Derneğin yanı sıra kent sokaklarında da süren çalışmalar renkli görüntüler oluştururken, grubun gösteri öncesi performansı ise çevredekiler tarafından ilgiyle izleniyor. Grup, son hazırlıklarını tamamlayarak, marşlarla fener alayında yürüyecek.

'BİZ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN EVLATLARIYIZ'

Dernek Başkanı Gürsel Ekmekçi, grubun çok istekli ve başarılı olduğunu belirterek, "Derneğimiz kültür, sanat, edebiyat dahil birçok alanda faaliyettedir. Bir de kadınlar bandosu kuralım dedik. 25 kişilik ekiple şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyoruz. Nice icraatlara vesile olmuş biriyim ama hiç bu kadar istekli, azimli ve başarılı bir ekiple çalışmadım. Çünkü biz Mustafa Kemal Paşa'nın evlatlarıyız" dedi.

Bando takımında yer alan iş kadını Canan Piri, "Samsun'da lisede dönem arkadaşlarımın bando takımı kurduğunu öğrendim ve keyifle izlemiştim onları. Sonra Giresun'da neden olmasın diye düşündüm. Düşüncemi Başkan Ekmekçi ile paylaştım ve kısa sürede toparlandık. Ekipmanları toparladık ve yola çıktık. 2 haftadır çalışıyoruz. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başarma yolunda ile ilerliyoruz" diye konuştu.

Canan Türker de "Çok kısa zamanda çok güzel ekip hareketiyle bir araya geldik. Herkes elini taşın altına koydu. Güzel şeyler ortaya çıkardık. Bundan sonra daha iyi şeyler çıkararak profesyonelce yolumuza devam etmek istiyoruz. Resmi makamlar izin verdiği sürece özel günlerde ve etkinliklerde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.