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Gipsy Kings İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Gipsy Kings İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Latin müziğinin sevilen gruplarından Gipsy Kings, İstanbul'da Volkswagen Arena'da konser verdi. Ünlü solist Nicolas Reyes öncülüğündeki grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser büyük ilgi gördü.

Latin müziğinin sevilen gruplarından Gipsy Kings, sanatseverlerle buluştu.

Ünlü solist Nicolas Reyes öncülüğündeki grubun Volkswagen Arena'daki konserine hayranları büyük ilgi gösterdi.

Reyes, konserde yaptığı konuşmada, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şarkıların hikayelerine ilişkin bilgi verdi.

Topluluk, aralarında "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona", "No Volvere", "Bem, Bem, Maria", "Volare" ve "Un Amor" adlı eserlerin de yer aldığı sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Pop ve flamenko karışımı müzikleriyle dünya çapında başarı elde eden ve albüm satışları 60 milyonu aşan grup, bugün akşam da Ankara Congresium'da sahne alacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat

Gipsy Kings Volkswagen İstanbul Kültür Sanat Haberler

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