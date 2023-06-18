Gipsy Kings İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Latin müziğinin sevilen gruplarından Gipsy Kings, sanatseverlerle buluştu.

Ünlü solist Nicolas Reyes öncülüğündeki grubun Volkswagen Arena'daki konserine hayranları büyük ilgi gösterdi.

Reyes, konserde yaptığı konuşmada, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şarkıların hikayelerine ilişkin bilgi verdi.

Topluluk, aralarında "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona", "No Volvere", "Bem, Bem, Maria", "Volare" ve "Un Amor" adlı eserlerin de yer aldığı sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Pop ve flamenko karışımı müzikleriyle dünya çapında başarı elde eden ve albüm satışları 60 milyonu aşan grup, bugün akşam da Ankara Congresium'da sahne alacak.