Gezici Kütüphaneler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Bilgi Taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphanelerin Türkiye'ye ulaşarak bilgi ve kültür dağıttığını, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre yol katettiklerini ve toplamda 1057 farklı noktada vatandaşlarla buluştuklarını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezici Kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol katettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gezici kütüphanelerle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak vatandaşları bilgi ve kültürle buluşturmaya devam ediyor. Gezici kütüphaneler yalnızca kitap taşımanın ötesinde bir işlev görüyor. Vatandaşlara umut, bilgi ve kültürel zenginlik taşıyan bu hizmet, özellikle bilgiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde büyük değer taşıyor.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gezici kütüphanelerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bilgiye erişimin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ersoy, "Gezici Kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayın. Gezici Kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol katettik. Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık. Dün olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı'nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.

