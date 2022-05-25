Germencik'te öğrenciler yazdıkları kitap için imza günü düzenledi - Haberler

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Germencik'te öğrenciler yazdıkları kitap için imza günü düzenledi

AA - Necip Uyanık - Kültür Sanat
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Germencik'te öğrenciler yazdıkları kitap için imza günü düzenledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin kaleme aldığı "Şehit Cafer Çocuklarından Geleceğe Mektup" kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin kaleme aldığı "Şehit Cafer Çocuklarından Geleceğe Mektup" kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi" projesi kapsamında hazırlanan kitapta 21 öğretmen ve 186 öğrencinin yazdığı mektuplar kitaplaştırıldı.

Kitabın imza günü, Şehit Cafer İlkokulu bahçesinde düzenlendi.

Etkinliğe, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkan Vekili Aydın Bircan, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

Öğrenciler, daha önce de "Çocuklardan Hayvanlara Mektup" adlı kitabı hazırlamıştı.

AA / Necip Uyanık - Kültür Sanat

Germencik, Hisarcık, Aydın, Şehit, Kültür Sanat, Haberler

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