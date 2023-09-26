Germencik'te Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Son Buldu

Germencik'te düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali, İrem Derici, Ömer Faruk Bostan ve Haluk Levent'in konserleriyle renkli ve eğlenceli bir şekilde sona erdi. Festivalde çocuk etkinlikleri, yöresel lezzetler ve sanat etkinlikleri de yer aldı.

Dünya incir üretiminin başkenti ve incirin ana vatanı olarak nitelendirilen Germencik'te bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali'nde coşku tavan yaptı. İrem Derici ve Ömer Faruk Bostan konserleriyle süren festivalin 3. gününde sahne alan Haluk Levent, Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Germencik Belediyesi tarafından 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda renkli görüntülerle başladı. Selatin Mahallesi organik köy pazarının da yer aldığı festivalde vatandaşlara keşkek, sarma, kızartma, gözleme, bazlama ile yöreye özgü tatlar sunuldu. Festivale gelenler kurulan stantlarda eğlenceli anlar yaşadı, alışveriş yaptı.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Çocuk oyun gruplarıyla farklı etkinliklerin yapıldığı etkinliklerde renkli görüntüler de yaşandı. Çocuklar için etkinlikler, şişme oyun grupları, dans, darbuka ve penaltı yarışması yapıldı. Yüz boyama etkinliği ile nostaljik oyunlarla da eğlenceli vakit geçiren çocuklara, pamuk helvası ikram edildi.

İREM DERİCİ İLE ÖMER FARUK BOSTAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Festivalin ilk akşamında sahneye çıkan ünlü sanatçı İrem Derici, sahne performansı ile beğeni topladı. Binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği konserde, Derici'nin seslendirdiği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi, unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin ikinci gününde sahne alan Ömer Faruk Bostan konseriyle de vatandaşlar oyun havalarıyla doyasıya eğlendi. Bostan, söylediği şarkılarla hem duygulandırdı hem eğlendirdi.

HALUK LEVENT'LE EĞLENCE TAVAN YAPTI

20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne alan Haluk Levent vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Ara ara sahneden inip vatandaşların arasında konsere devam eden Levent, seyyar satıcıdaki kağıt helvaları satın aldı. Sahnede tepsiyi başına koyan Levent, daha sonra kağıt helvaları çocuklara dağıttı. Sanatçı, bir satıcıdan da balonlarını satın alıp havaya bıraktı. Haluk Levent, sahnede Türk bayrağıyla dolaştı, vatandaşlarla İzmir Marşı'nı söyledi. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE FESTİVAL"

Festival kapsamında Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Levent'e çiçek ve Germencik'in meşhur incirini ve zeytinyağını içeren belediye iştiraki olan İNYA markalı ürünleri hediye etti. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde festival gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşların hoşça vakit geçirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak en büyük hazinemiz ve tarımsal zenginliğimiz incirimizin ve kıymetli ilçemizin tanıtımı için hazırladığımız bir incir festivalini daha tamamladık. Haluk Levent konseriyle finalini yaptığımız incir festivalimize gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm sanatçılarımıza ve son olarak bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent'e, emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Nice güzel festivallerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Öndeş, kick boks ve muay thai sporlarında dünya ve Türkiye dereceleri elde eden Baran Tekin, Gülistan Durmuş, Revan Demir ile Cansu Yıldırım'a da bisiklet verdi. Genç sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.