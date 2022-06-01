Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi - Haberler

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Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi

AA - Elif Sarıhan - Kültür Sanat
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Gerede Belediye Başkanı Allar, kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi

Bolu'nun Gerede ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Allar, çarşı ve hal pazarında esnaflık yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Allar, çarşı ve hal pazarında esnaflık yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Gerede AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şule Çevik ve Yönetim Kurulu tarafından Esentepe Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kahvaltıda kadın esnaflarla bir araya gelen Allar, Gerede Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile projeler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından kadın esnaflar tarafından kendisine iletilen istek ve talepleri dinleyen Allar, gereğinin yapılacağını ifade etti.

AA / Elif Sarıhan - Kültür Sanat

Mustafa Allar AK Parti Gerede Bolu Kültür Sanat Haberler

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