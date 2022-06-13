Genel Müdür İbiş: UNESCO'da en çok unsuru bulunan 4'üncü ülkeyiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, kültürel mirasın en önemli alanlarından birisinin 'Somut Olmayan Kültürel Miras' olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar ve temaslar neticesinde 21 kadim kültürel değerimizi UNESCO listelerine kaydettirerek, UNESCO listelerinde en çok unsur bulunan 4'üncü ülke olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Edirne Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. 23 şehirden 49 sanat dalında 51 sanatçının ağırlandığı festivalin açılışı Edirne Valiliği önünde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kurulan festival alanındaki törene Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, Edirne'nin tarihi ve kültürüyle başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Şehrimizin bu potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşımak için de bu tarz etkinliklerin, bu tarz büyük organizasyonların önemi olduğuna inanıyoruz. Milli kültür mirasımızın korunması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından el sanatları hayati derecede öneme haizdir. Bu noktada hepimizin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl ilk defa Edirne'de icra edilen bu etkinliğimizle de beraber yaklaşık 23 şehirden 49 geleneksel el sanatlarında 51 sanatçıyı burada misafir etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Tüm Edirneli hemşerilerimizi yine bir vesileyle Edirne'de olacak misafirlerimizi bu güzel festival kapsamında açılan stantları. bu el sanatlarını tanımaya, çocuklarıyla tanıştırmaya, öğrenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.