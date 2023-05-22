Gençlik Otobüsü 13. kez yola çıkıyor! 11 ülke, 17 şehir gezecekler

19 Mayıs'ta gerçekleştirilen mülakat sonrasında kazanan gençler bu yaz Avrupa'da 11 ülke 17 şehri ücretsiz olarak gezecekler. Projenin Kurucusu ve Genel Koordinatörü Maksut Coşkun Dokunulmaz bu projeyle amaçlarının ülkemiz gençlerine Avrupa fırsatları sunmak ve gençlerimizin vizyonunu genişletmek olduklarını belirtti.

ÜCRETSİZ 11 ÜLKE 17 ŞEHİR GEZME FIRSATI

Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında Bulgaristan (Sofya), Romanya (Bükreş), Macaristan (Budapeşte), Avusturya (Viyana), Çek Cumhuriyeti (Prag), Almanya (Berlin, Füssen), Hollanda (Amsterdam), Belçika (Brüksel), Fransa (Paris), İtalya (Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Bari) Vatikan (Vatikan), Yunanistan (İgoumenitsa, Selanik), ülkeleri ve şehirleri ziyaret edilecektir.

JÜRİDE BAŞARILI İŞ İNSANLARI YER ALDI

Gençlik Otobüsü" projesine katılacak gençleri ülkemizin başarılı iş insanları belirliyor. Gençleri seçmek için Jüri koltuğunda Redstone Gayrimenkul Holding YKB Evrim Kırmızıtaş Başaran, Gençlik Otobüsü Genel Koordinatör YRD Özlem Keleş, Dizayn Vıp YKB Erbakan Malkoç, Panoffect YKB Eyüp Salih Subaşı, Zuppin YKB Adnan Değirmenci, Avrupa Rüyası Kurucu Ortak Salih Battalbaş ve Gençlik Otobüsü Kurucusu Maksut Coşkun Dokunulmaz yer aldı.