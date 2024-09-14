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Gençlerin Duygusal Anları: Narin Güran İçin Resim Yaptılar

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın hayata veda etmesini anmak için resim yaptılar. Öğrenciler, duygusal anlar yaşayarak Narin'in resmini çizerken, bu trajedinin bir daha yaşanmaması için dilekte bulundular.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Gençlik Merkezi Resim Kursu Öğretmeni Ekrem Peker, kursa katılan gençlerin ortak kararıyla bu derslerinde zor bir tema seçtiklerini belirtti.

Narin'in resminin çizimi sırasında öğrencilerin duygusal anlar yaşadığını dile getiren Peker, "Biz istiyoruz ki başka Narinler ölmesin. Biz de bu çalışmayı yaparken tüm ülke gibi üzüldük. Keşke Narin yerine başka bir konu, başka bir tema çalışması yapsaydık. Bu gerçekten çok üzücü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Resim kursu öğrencilerinden Ferhat Görgeç, Narin'in hayattan koparılmasına herkes gibi üzüldüklerini, şu ana kadar yaptığı resimlerden en zorunu çizdiğini ifade etti.

Hayrünisa Saray ise başka çocukların ölmemesi ve zarar görmemesi için Narin'in resmini yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Kültür Sanat

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