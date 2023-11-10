Genç Ses Hakcan Atatürk için Şarkı Seslendirdi

Lise öğrencisi Hakcan'ın Atatürk için seslendirdiği 'Ben seni çok sevdim' şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile seslendirilen şarkı, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Genç ses Hakcan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için " Ben seni çok sevdim" şarkısını seslendirdi. Ülke olarak Atatürk'ü özlem ve saygı ile andığımız bu özel günde genç Hakcan'ın seslendirdiği şarkı tüm ülkenin adeta sesi oldu.

Lise öğrencisi Hakcan"ın Atatürk için seslendirdiği "Ben seni çok sevdim" şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile "Ben seni çok sevdim " şarkısını seslendiren Hakcan sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

İşte o şarkının sözleri:

Bir istiridyenin kıymetli incisini

Sakladığı gibi saklarım seni

Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını

Sakındığı gibi korurum seni…

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim

Çok sevdim

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ülke olarak Atatürk'ü özlem ve saygı ile andığımız bu özel günde genç Hakcan'ın seslendirdiği şarkı tüm ülkenin adeta sesi oldu.

Lise öğrencisi Hakcan"ın Atatürk için seslendirdiği "Ben seni çok sevdim" şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile "Ben seni çok sevdim " şarkısını seslendiren Hakcan sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

İşte o şarkının sözleri:

Bir istiridyenin kıymetli incisini

Sakladığı gibi saklarım seni

Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını

Sakındığı gibi korurum seni…

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim

Çok sevdim

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

Sen oku kelimeleri gözlerimden