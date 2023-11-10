Genç Ses Hakcan Atatürk için Şarkı Seslendirdi
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Lise öğrencisi Hakcan'ın Atatürk için seslendirdiği 'Ben seni çok sevdim' şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile seslendirilen şarkı, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
Genç ses Hakcan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için " Ben seni çok sevdim" şarkısını seslendirdi. Ülke olarak Atatürk'ü özlem ve saygı ile andığımız bu özel günde genç Hakcan'ın seslendirdiği şarkı tüm ülkenin adeta sesi oldu.
Lise öğrencisi Hakcan"ın Atatürk için seslendirdiği "Ben seni çok sevdim" şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile "Ben seni çok sevdim " şarkısını seslendiren Hakcan sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
İşte o şarkının sözleri:
Bir istiridyenin kıymetli incisini
Sakladığı gibi saklarım seni
Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını
Sakındığı gibi korurum seni…
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim
Çok sevdim
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ülke olarak Atatürk'ü özlem ve saygı ile andığımız bu özel günde genç Hakcan'ın seslendirdiği şarkı tüm ülkenin adeta sesi oldu.
Lise öğrencisi Hakcan"ın Atatürk için seslendirdiği "Ben seni çok sevdim" şarkısı büyük ilgi gördü. Gitar eşliğinde akustik versiyon ile "Ben seni çok sevdim " şarkısını seslendiren Hakcan sosyal medya üzerinden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
İşte o şarkının sözleri:
Bir istiridyenin kıymetli incisini
Sakladığı gibi saklarım seni
Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını
Sakındığı gibi korurum seni…
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim
Çok sevdim
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim…
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
Sen oku kelimeleri gözlerimden