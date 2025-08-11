Genç Sanatçılara Açık Çağrı: 'Gözgöründü'

Barbare Studio ve Odd Art Space, Trakya bölgesinde yaşayan ve üreten 22–30 yaş arası genç sanatçıları ve güzel sanatlar fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerini, "Gözgöründü" başlıklı açık çağrıya davet ediyor.

Barbare Studio'dan yapılan açıklamaya göre, çağrıya son başvuru tarihi, 24 Ağustos olarak belirlendi.

Program, portfolyo değerlendirmeleri sonrasında sanat kurumu ve sanat profesyonelleri gibi farklı aktörler ile çalışma prensiplerini geliştirmeyi, tanışıklıkları artırmayı, diyaloğu güçlendirmeyi ve genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmayı hedefliyor.

Barbare Studio'dan mimar Celine Topsakal ve küratör T. Melis Golar, Odd Art Space'ten Kaan Sarı, Kardelen Semerci, Furkan Öztekin, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) ve Mahal Sanat'tan Deniz Erbaş, açık çağrının seçici kurulunda yer alıyor.

Başvurular arasından seçilen eserler 6 Eylül'de Odd Art Space'de gerçekleştirilecek portfolyo değerlendirmeleri sonrasında, 14 Eylül'de Barın Han'da Kayda Değer programının bir parçası olarak gösterilecek.

Detaylı bilgilere "barbarestudio.com" adresinden ulaşılabilecek.