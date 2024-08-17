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Genç Sanatçılar 'Şimdi Beyoğlu' Sergisiyle Sanatseverleri Ağırlıyor

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Seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme teknikleriyle 10 genç sanatçı tarafından hazırlanan 'Şimdi Beyoğlu' sergisi açıldı. Yoğun katılımın olduğu sergide 35 eser bulunuyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme teknikleriyle 10 genç sanatçı tarafından hazırlanan 'Şimdi Beyoğlu' sergisi açıldı. Yoğun katılımın olduğu sergide 35 eser bulunuyor. Sergi, 30 Eylül'e kadar sanatseverleri ağırlayacak. Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Şimdi Beyoğlu' sergisiyle seramikten yağlı boyaya, dönüştürülmüş atıklardan fotoğrafa kadar farklı malzeme tekniklerden oluşmuş 35 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. 10 farklı sanatçının eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü ise Aslı Bora üstlendi. Dün Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, küratör Aslı Bora, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

GÜNEY: NİCE HAYAT MÜCADELESİNE SAHNE OLMUŞ BİR KENTTİR BEYOĞLU

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "İnsanı insan yapan şey arayışıdır. İnsan bu arayışta şekillenir. Yön bulur ve kendini inşa eder. Sevgisi, saygısı, anlayışı hep bu yolculukta anlam bulur. Bu yolda tek değildir. Ataları, sevdikleri, komşuları, dostları vardır. İnsan içindeki güce temas etmekte ve bir arada olmakla inanır. Pusulası her zaman budur. İşte kentler de bu arayışa sahne olan mekanların toplamıdır. Bundandır insanın yaşadığı yere ait hissedişi. Hayat yolculuğunda pusulasını yaşadığı yerde mekanda bulmak ister. Güven ister. Beyoğlu'muzda işte tam böyle bir kenttir. Nice nesile nice hikayeye, nice hayat mücadelesine sahne olmuş bir kenttir Beyoğlu. Bundandır heybesinde taşıdığının çok oluşu. Öyle geniş bir oda açar ki kalplerde o kalplerde güvenle yaşar Beyoğlu insanı. Dini, ırkı, mezhebi, rengi, dili nedir düşünmez insan. Beyoğlulu olmak tüm bunların üzerindedir çünkü. Yaşar Beyoğlu, yaşadıkça da yaşam alanı sunar tüm ülkeye, milyonlara. Bu yaşanmışlıklardan bir tarif doğar. Bu tarifle şekillenir, tarihi kadim kentimiz. Bu çatı geçmişten geleceğe uzanan koca bir külliyata sahiptir. Bu yolculukta anlam kendini şimdi de bulur. İşte tam da bu noktada şimdi Beyoğlu dedi genç sanatçılarımız" dedi.

"BEYOĞLUMUZU YAŞATMAYA, KALPLERDEKİ ODALARI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Güney, geçmişin manasını geleceğin inşasını şimdi anlamakla mümkün diyerek "Şimdi Beyoğlu derken aynı çatı altında, aynı arayışın izinde, aynı yolculukta, seyrine devam eden binlerce komşumuzun ortak hafızasına şahit ettiler bizleri. Beyoğlumuzun tarihi birikiminin simgesi olan mekanlara bir başka gözle bakıyoruz şimdi. İstiklal Caddesi'nin tarihi ev sahipliğinde kadim kentimizin güzide birikimini genç arkadaşlarımız bizlere önemli bir seçkide sunuyor. Bütün genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Beyoğlumuzu yaşatmaya, kalplerdeki odaları genişletmeye, kentsel mekanlarımıza sahip çıkmaya, sanatın ve kültürün evi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Arayışımızda yollarımızı kesiştiren kader birliğimiz, dayanışmamız, sevgimiz ve sanata olan aşkımız daim olsun diyorum" diye konuştu.

BORA: İLÇENİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MEKANSAL VURGUSUNU YAPMAK ÜZERE 'ŞİMDİ BEYOĞLU' DİYORUZ

Küratör Aslı Bora ise "Beyoğlu yüzyıllardır sanat ve kültürle yaşayan ve aslında bununla özleşleşmiş bir mekan. Dolayısıyla da bütün zamanlar boyunca entellektüelleri kendine çekmiş, onların burada üretim yapmasını ve hatta çeşitli şekillerde bir araya gelmesini sağlamış bir mekan. Hatta şunu demek çok mümkün, çok yakınımızda bildiğiniz gibi Kallavi Sokak 20 numarada Türkiye'nin ilk özel sanat galerisi açılmış ve zaman içinde de buna aslında eklenmeden o kadar çok şey olmuş ki, sinema, performans, müzik, tiyatro. Beyoğlu modernitenin İstanbul'daki karşılığı olmuş aslında. Kentin hafızasının en önemli bütünleyicisi olmuş. Bizde bugün 10 genç sanatçı arkadaşımla birlikte kentin bu hafızasını yöneten ilçenin çok önemli bir mekansal vurgusunu yapmak üzere 'Şimdi Beyoğlu' diyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi aslında hem geçmiş hem gelecek bugün ölçek alınarak incelenir. Dolayısıyla biz 10 genç arkadaşımla birlikte tamamen mekanı baz alarak ve mekan odaklı bir sergi hazırladık. Burada Beyoğlu'nun hafızasına bizde kayıt olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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