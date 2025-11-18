Haberler

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması Sonuçlandı

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması Sonuçlandı
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması', 11. kez tamamlandı. Yarışmada toplam 540 bin lira ödül verilecek ve sergide 30 eser sanatseverlere sunulacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından, güncel sanatın gelişimini desteklemek ve genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen 'Genç Sanat : Güncel Sanat Proje Yarışması', bu yıl 11'inci kez tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplam 484 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, genç sanatçıların üretimlerini teşvik etmek amacıyla toplam 540 bin lira ödül verilecek. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 'Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 40 bin lira, 'Mansiyon Ödülü'ne değer görülen 5 sanatçıya ayrı ayrı 20 bin lira, eserleri sergilenmeye uygun bulunan 20 sanatçıya ise ayrı ayrı 12 bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, aralık ayı içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sergide, güncel sanatın farklı ifade biçimlerine yer veren toplam 30 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN SANATÇILAR

'Başarı Ödülü'ne hak kazanan sanatçılar; Duru Bozkurt, Nurdan Unus, İhsan Berke Saraçoğlu, Yıldız Özcan ve Muhammed Kerem Özkan olurken, Elif Boyraz, Sevda Uyar, Özkan Gökçen, Onur Aksoy ve Nupelda Çelik 'Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Sergilemeye değer görülen sanatçılar ise Esra Demirkaya, Zeynep Habiboğlu, Yağmur Kaman, Gözde Betülay Yorulmaz, Hasret Şahin, Ayşe Ceren Solmaz, Sena Albayrak, Beyzanur Sümeyye Ünal, Fatma Öztürk, Sena Soykök, Meryem Kartal, Buse Aydoğdu, İrem Koç, Edanur Sabuncu, Elif Mengüş, Feyza Çoban, Münteha Çağatay, Emre İnan, Başak Çolak, Fazilet Aşcı oldu.

SEÇİCİ KURUL

Yarışmanın seçici kurulunda şu isimler yer aldı:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Bulat, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nden Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, sanat yazarı ve küratör Erkan Doğanay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şentürk.

