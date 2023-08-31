Genç piyanist İlyun Bürkev, Almanya'da konser turnesine çıkıyor

İlyun Bürkev, Klassische Philharmonie Bonn ile birlikte Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacağı 11 konserlik bir turneye çıkacak. Konserler, Berlin, Hamburg, Hannover, Bonn, Stuttgart, Nürnberg ve Münih gibi şehirlerde gerçekleşecek.