Genç piyanist İlyun Bürkev, Almanya'da konser turnesine çıkıyor
İlyun Bürkev, Klassische Philharmonie Bonn ile birlikte Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacağı 11 konserlik bir turneye çıkacak. Konserler, Berlin, Hamburg, Hannover, Bonn, Stuttgart, Nürnberg ve Münih gibi şehirlerde gerçekleşecek.
Genç piyanist İlyun Bürkev, Almanya'nın önde gelen orkestralarından Klassische Philharmonie Bonn ile 11 konserlik bir turneye çıkacak.
Sanatçının, Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacağı turne 25 Eylül-24 Ekim'de gerçekleşecek.
Konserler Berlin, Hamburg, Hannover, Bonn, Stuttgart, Nürnberg ve Münih'in de aralarında bulunduğu kentlerde gerçekleşecek.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat