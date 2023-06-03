Genç öğrencilerin çalışmaları üniversitede sergilendi

Özel bir okulda eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin dinlenmelik alanında sergilendi. Görsel Sanatlar dersi çerçevesinde düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladıkları; mangala, çizgi çalışmaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye; Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.