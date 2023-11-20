Genç Müzisyen Güneş Kerpiççi'nin Yeni Şarkısı İzmir'de Kaydedildi

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Güneş Kerpiççi'ye ait olan şarkının kayıtları İzmir'deki Alfa Müzik Yapım stüdyolarında gerçekleştirildi. Şarkıya opera sanatçısı Çilem Duman da vokalleriyle renk kattı. Klip ise ünlü yönetmen Ali Eşitmez tarafından İstanbul'un tarihi Balat sokaklarında çekildi. Klibin prodüksiyon ekibinde Sercan Ersin ve Melike Söalp gibi isimler yer aldı. Şarkının klibi netd müzik kanalı ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Söz, müzik ve aranjesi genç yetenekli müzisyen Güneş Kerpiççi'ye ait olan şarkının okumaları İzmir'de "Alfa Müzik Yapım" stüdyolarında yapıldı.

Vokallerde yeni dinamik soundların yanında opera sanatçılığını ortaya koyan sanatçı Çilem Duman opera caz vokalleri yorumu ile şarkıya renk kattı. Mixmasteringini genç başarılı prodüktor müzisyen Caner Hepvarlık yaptı.

Klibin yönetmenliği ünlü yönetmen Ali Eşitmez yaptı.

İstanbul'un tarihi otantik Balat sokaklarında çekilen klipte tarihe harika bir yolculuk yapıldı.

Klip prodüksiyon ekibinde görüntü yönetmeni Sercan Ersin ve set prodüksiyon amiri Melike Söalp yeraldı.

Müzikte herşeyin dijital dünyaya geçtiği bir dönemde bir zamanların plak ve kasetlerinin sergilendigi "Balat Dönence Plak" ta kasetler de tekrar gündeme kliple birlikte geldi.

Vosvos olarak bilinen 70'li yılların sevilen şirin arabası kaplumbağa Volkswagen ile kareler dikkatleri çekmekte.

Kostüm ve makyaj stylingde ünlülerin vazgeçilmez makyaj sanatçısı Şükran Tokuş yaptı. Saç stylingini de deneyimli kuaför Meral Mercan yaptı.

Çilem Duman'ın Seyhan Müzik etiketi ile çıkan çalışmasnın klibi netd müzik kanalı ve tüm dijital müzik platformlarında sanatçının "Herşey bir hayalle başlar" mesajı ile yayında.