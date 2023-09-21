Genç kemancı Elvin Hoxha Ganiyev uluslararası alanda başarı kazanıyor

Genç kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, uluslararası alanda kazandığı başarılarla Türkiye ve Azerbaycan'ı temsil etmenin gururunu yaşıyor. Ganiyev, son olarak Polonya Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması'nın final turunda, orkestra eşliğinde Szymanowski'nin 1. Keman Konçertosu yorumuyla 2'nci oldu.

Genç kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, uluslararası alanda kazandığı başarılarla Türkiye ve Azerbaycan'ı temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Arnavut baba ve Azerbaycanlı annenin çocuğu olarak 1997'de Ankara'da dünyaya gelen Ganiyev, ilk ve ortaöğrenimini Türkiye'de tamamladı.

Annesi piyanist, babası da çellist olan sanatçı, 5 yaşında keman eğitimine başladı. Ganiyev, 8 yaşında, Bilkent Senfoni Orkestrası başkemancısı, Azerbaycan Devlet ve Halk Sanatçısı dedesi Server Ganiyev'in öncülüğünde orkestrayla ilk konserini verdi.

İspanya'da lisans eğitimini tamamlayan genç sanatçı, Almanya Hannover'de yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Daha önce katıldığı uluslararası yarışmalarda farklı dereceler elde eden Ganiyev, son olarak Polonya Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması'nın final turunda, orkestra eşliğinde Szymanowski'nin 1. Keman Konçertosu yorumuyla 2'nci oldu.

Ganiyev, ödülünü, 23 Eylül'de Polonya'da gerçekleştirilecek ve şef Marin Alsop'un yöneteceği gala konserinde alacak.

"Sonuçlar açıklandığında mutluluktan ağlamak üzereydim"

Yarışmaya ve aldığı ödüle ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ganiyev, bu tür yarışmaların sanatçıların tanınırlığının artması ve jürilerde yer alan önemli isimlerce değerlendirilmesi yönünden önemli olduğunu anlattı.

Geçen yıl sonlarında ön eleme için video kaydı gönderdiğini ve 3 gün önce yarışma sürecinin tamamlandığını belirten Ganiyev, binlerce başvurunun yapıldığı yarışmanın son 3 turunda 30 sanatçının yer aldığını aktardı.

Uzun bir hazırlık döneminin ardından yarı finale geldiğinde daha ileriye gideceğini hissettiğini ancak yine de gergin olduğunu ifade eden Ganiyev, finale kaldığını öğrendiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

Final turunda performansını sergiledikten sonra uzun süre jürinin kararını beklediklerini belirten Ganiyev, "Sonuçlar açıklandığında mutluluktan ağlamak üzereydim. Yıllardır uğruna çalıştığım bu seviyede bir yarışmaya hazırlandığım ve gerçekten karşılığını alabildiğim için çok büyük bir mutluluk duydum. Bu beni dünya çapında daha üst seviyedeki konserlere, festivallere itebilecek, bana bu kapıları açabilecek." diye konuştu.

Temsil ettiği Azerbaycan ve Türkiye adına bu başarıya ulaşmanın heyecan ve gururunu taşıdığını dile getiren Ganiyev, kendini destekleyenlere teşekkür etti.

Ganiyev, müzisyenliğin yanında akademik alanda da Türkiye'de ve yurt dışında konservatuvar hocalığı yapmak istediğini sözlerine ekledi.