Gemlik Kitap Limanı'nda Deniz Zeyrek ve Yalçın Karatepe söyleşisi

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlara değinen ekonomist Yalçın Karatepe, "Ekonomi hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir alan olduğu için çok yakından takip ediyoruz. Ekonominin yanında yakından takip edilen bir diğer konu ise siyaset çünkü bunlar birbirleriyle oldukça bağlantılıdır. Söyleşi başlığını 'Hesap Size Kaldı' olarak belirlememin nedeni ortalama vatandaş olarak uygulanan ekonomik programların sonuçlarına maruz kalıyorsunuz. Karar vericilerin verdiği kararlara katlanmak zorundasınız. Hesap size neden kaldı biraz buna değinmek istiyorum. 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri ülke ekonomisinde çok ciddi sorunlar yaşadık. Bu sorunların bizi getirdiği noktaya gelirsek; enflasyon yükseldi, Türkiye ekonomisi yeterince büyüyemiyor, yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Bunlar bir şekilde seçimlere kadar idare edildi. Fakat seçimlerden sonra denildi ki biz yeni bir ekonomi programı kuracağız ve mevcut sorunlar tamamı çözülerek refaha doğru hep beraber yürüyeceğiz. Aslında ekonomide kurguladıkları şey vatandaşın yoksullaşmanın üzerine yapacakları programlardan bir refah çıkmayacağını size aktarmak isterim" dedi.

Konuşmanın devamında iktidar konusuna değinen gazeteci Deniz Zeyrek ise "Zenginlerin oyu hiçbir zaman hiç kimseyi iktidarda tutmaya yetmez. İktidarı yoksullar ayakta tutuyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp dediği en fazla 3 sandığın olduğu küçük yerleşim yerlerinde AK Parti iktidarı bizden iki katı oy aldı tespiti bunun bir sonucudur" diye konuştu.