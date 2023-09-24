Gemlik Kitap Limanı Fuarı Edebiyat Severleri Ağırlıyor

Bursa Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği "Gemlik Kitap Limanı" isimli fuar, 16-24 Eylül günleri arasında edebiyatın önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yazar, şair ve gazetecinin konuk olduğu fuarın bu yılki konukları arasında, çocuk edebiyatının ve karikatür dünyasının sevilen isimleri kitapseverlerle buluştu. Gemlik Kitap Limanı ismiyle düzenlenen fuar, bu yıl 16-24 Eylül tarihlerinde, Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşiyor.

BİRSEN EKİM ÖZEN: "OKUMAK İLE DNA ARASINDA BİR BAĞ VARDIR"

Çocuk edebiyatının sevilen kalemlerinden Birsen Ekim Özen, "Hikayeler Bizi Değiştirir" başlıklı söyleşini gerçekleştirdi. Kitaplarında, macera yüklü ve hayata dair önemli noktaların konuları ele alan Özen, çocuk ve yetişkin konuklarla sohbetinin ardından imza etkinliği gerçekleştirdi. Sözlerine, yazmayı sevdiği için hep yazdığını söyleyerek başlayan Özen, 120'nin üzerinde kitabının olduğunu aktardı. Söyleşiye katılanlara, "Neden Okuduğunuzu hiç düşündünüz mü?" sorusunu yönelten yazar, ardından "Bütün anne, babalar ve öğretmenler çocuklarına 'Kitabını okudun mu?' şeklinde soru sorar. Anne ve babaların bunu söylemesinin derininde nedenleri var. Birincisi; bu DNA'mızda kayıtlıdır. Okumak ile DNA arasında bir bağ vardır çünkü insanlar deneyimlerini birbirlerine anlatıyorlar. Hikayelerin ortaya çıkma noktası burası, ateş bulunmadan önce hikayeler yok. Bundan 10 binlerce yıl önce ateşi ilk defa kontrol etmeyi başarıyor insanoğlu. Ateş yakıyor ve o güne kadar geceleri üşüyen insan üşümemeye başlıyor. Vahşi hayvanlardan korkan insan cesaretle ateşin yanında vahşi hayvanlardan korunuyor. Artık geceleri sessizce mağaralara girip uyumak zorunda kalmayan insan ateşin başına oturur sohbet etmeye başlar. Kendi yaşadıklarını başkalarına anlatmaya başlar. İşte hikayelerin çıkma noktası burasıdır" şeklinde konuştu.

KUBİLAY ODABAŞ İLE SÖYLEŞİ YAPILDI

Birsen Ekim Özer'in ardından söyleşi sahnesine gençlerin Otisabi'si Yılmaz Aslantürk ve Kaya, Çağatay karakterleri ile yeni kuşak mizah anlayışına damga vuran, Kubilay Odabaş çıktı. Çizimlerinden ve hikayelerinden söz eden ünlü karikatüristler daha sonra çizgi romanlarını imzaladı. Günün ikinci programında ise ünlü arikatür dergileri Gırgır, Avni, Fırt, Penguen ve Uykusuz çizerlerinden olan Yılmaz Aslantürk ve Kaya, Çağatay karakterleri ile yeni kuşak mizah anlayışına damga vuran Kubilay Odabaş, "Çizgiye Kadın-Erkek İlişkileri" başlığıyla okurlarıyla buluştu.

YILMAZ ASLANTÜRK: "ÇİZGİLER SADE VE ANLAŞILIR OLMALI, LAUBALİ ÇİZGİ OLURSA O KONUYU DA BOZAR"

Ünlü çizerler, günümüz dünyasındaki kadın-erkek ilişkileri üzerinde durarak hikaye oluşturan ve eğlenceli bir şekilde karikatürize ettiklerini aktardı. Aslantürk, "Erkeklerin kadınları tavlarken düştükleri komik durumu çizimlerimde anlatırken erkeklerin tarafındaymış gibi gözüksem de aslında kadınlara tüyolar verdim. Çizgiler sade ve anlaşılır olmalı, laubali çizgi olursa o konuyu da bozar" dedi.