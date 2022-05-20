Gelibolu'da 19 Mayıs kutlamaları fener alayı ve Mehmet Erdem konseriyle sona erdi - Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri fener alayı ve sanatçı Mehmet Erdem tarafından verilen konserle tamamlandı.

Etkinliklerin finali için Kuşçular Parkı'nda toplanan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.

Meşalelerin yakılması ile yürüyüşe geçen Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri ve dernek yöneticileri ile vatandaşlar, konser alanına kadar yaklaşık 2 kilometre katetti.

Sanatçı Mehmet Erdem'in seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.

Belediye Başkanı Özacar, programda yaptığı konuşmada, "Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara ve gençlere verilmiş bir bayram yoktur. Sadece bu özel emanet sizlerde vardır. Bunun kıymetini bilin ve geleceğinize sahip çıkın." ifadesini kullandı.

Özacar, Erdem'e Türk bayrağı ile Atatürk'ün minyatür büstünü hediye etti.