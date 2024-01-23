Gelenekten geleceğe çeyizlik sandıklar

Nesilden nesle 65 yıllık çeyiz mirası

65 yıldır genç kızların hayallerini süslüyor

Gaziantep'te 65 yıldır genç kızların çeyizlik sandıklarını yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 65 yıldır sandık işlemeciliği yapan Osman Esterli, ürettiği el emeği sandıklar ile çeyizlik sandık kültürünü yaşatıyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 65 yıldır çeyizlik sandık üreten Osman Esterli, teknolojiye direnerek unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettiriyor. Esterli'nin yaptığı çeyizlik sandıklar genç kızların odalarını süslüyor. Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan çeyiz sandıkları 300 TL ila 2 bin 500 TL'ye satılırken gelişen teknolojiye rağmen geleneği devam ettirmek isteyen vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor.

"Genç kızlarımıza çeyiz sandığı, takı sandığı yapıyorum"

Çocukluğundan beri sandık ürettiğini ve genç kızların odalarını süslediğini belirten Osman Esterli, "65 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Genç kızlarımıza çeyiz sandığı, takı sandığı yapıyorum. Adına ise Maraş sandığı deniyor. Ürettiğim sandığı alan kişiler genelde salonda sehpa ve şark köşesi olarak ta kullanıyorlar. Sandığı asıl amacı için kullananlar ise evlenmeden önce çeyizlik eşyaları, ziynet eşyaları koyup saklıyorlar" dedi.

"Aileler sandık geleneğini devam ettiriyor"

Gaziantepli her ailenin kültürü yaşatmak için kızlarına sandık aldığını aktaran Esterli, "Bir kız evlenme çağına geldiği zaman ailesi bir sandık alıyor ve böylelikle geleneği sürdürüyorlar. Dolayısıyla biz üretimlerimizi 1-2 adet yapmıyoruz toplu olarak sipariş alıyoruz. İşletmemizde ekip olarak çalışıyor, emek harcayarak 100 ila bin sandık arasında üretimle tamamlıyoruz. Fiyatlarımız ise boyutlarına göre değiştiği gibi küçük sandığın fiyatı 300 TL'den 2 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun taleple karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ceviz ağacından yapılan sandığın ömrü uzun oluyor"

Sandıkların yapımında ceviz ağacı kullandıklarını belirten Esterli, makineleşmeye rağmen el emeklerinin daha çok talep gördüğünü ifade etti. Esterli, "Sandıklarımızın yapımında ceviz ağacı kullanıyoruz. Diğer ağaçlardan farkı ise ceviz ağacının sağlam olmasıdır. Böylelikle sandığın ömrü uzun oluyor. Diğer ağaçlardan yapılırsa sandıkların ömrü de kısa olur. Sandıklarda makineleşmelere göre oymaların sanatı ayrıdır. Biz yılların ustası olarak kendimiz emek harcayarak yapıyoruz ve vatandaşlar ise el yapımı olanı makinede üretilene göre daha çok tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Gaziantepli olarak sandık kültürünün devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar ise tüm genç kızların sandığı olması gerektiğini belirterek, "Biz atalarımızdan böyle gördük ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Gaziantepliler olarak sandık kültürünü çok seviyoruz. Sandıksız gelin olmaz. Bu kültür devam ettirilmeli ve genç kızların sandığı olmalı" diye konuştu.