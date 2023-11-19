Geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı maket sergisini Kastamonu Günleri'nde sergiliyor. Tahtacı, kitre bebeklerle Kurtuluş Mücadelesi'ni görsel olarak anlatarak unutulmaya yüz tutmuş eserleri canlandırmayı hedefliyor.

Geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı, kitre bebeklerle Kurtuluş Mücadelesi'ni tasvir etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Tahtacı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Gözüm cephede, kulağım İnebolu'da, Mustafa Kemal Atatürk ve Şerife Bacılarla Cumhuriyet'e varmak" temasıyla hazırladığı maket sergisini Kastamonu Günleri'nde başkentlilerle buluşturuyor.

Tahtacı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Kastamonu fesi sanatçı tanıtma kartının bulunduğunu, 40 minyatür fes yaptıktan sonra kitre bebek yapımını öğrenmek için kursa gittiğini söyledi.

Tosya'da unutulmaya yüz tutmuş meslekleri anlatan sergi açtığını belirten Tahtacı, eğitmenine Kurtuluş Savaşı kahramanı Şerife Bacı'ya ilişkin çalışma yapmak istediğini söylediğini ve bir ekip kurduklarını dile getirdi.

Tahtacı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" sözünden yola çıktıklarına işaret ederek, Kurtuluş Savaşı'nda silahların 3 yıl boyunca kağnılarla İnebolu'dan Anadolu'ya taşınmasının hikayesini anlattıklarını söyledi.

"Unutulmaya yüz tutmuş eserleri, farklı alanlara taşımak istiyorum"

Projeyi hayata geçirmeden önce Çankırı, Kastamonu, İnebolu, Ilgaz ve Polatlı'ya gidip bilgi edindiklerini anlatan Tahtacı, araştırmaların ardından yapımına başladıkları kitre bebekleri 3 ayda tamamladıklarını dile getirdi.

Tahtacı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nı bilmeyen gençlerimize görsel olarak savaşı anlatmaya çalışıyoruz. Atölye açmayı planlıyorum, halk eğitimde hocalığa başlıyorum. İnsanlarla karşılık beklemeden her bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım, bir kızımızı da bu konuda yetiştiriyorum. Benden sonra bu sanat ölsün istemiyorum. Unutulmaya yüz tutmuş eserleri canlandırarak farklı alanlara taşımak istiyorum."