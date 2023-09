- Geleceğin yeteneklerine ünlü sanatçılardan dev destek

Bahçeşehir Koleji Çocuk Konservatuvarı ünlü sanatçıların konseriyle açıldı

ORDU - Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı danışmanlığında, Bahçeşehir Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde faaliyete başlayan Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı, ünlü sanatçılar Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan ve Erman Türkili'nin konseriyle açıldı.

Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı'nın açılış törenine, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, BAU Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umar, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, BAU Konservatuar Müdürü Dr. Erman Türkili, Kampüs Müdürü Semra Demirci Ebil, ünlü sanatçılar Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan başta olmak üzere akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konservatuvara ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nün Müdürü Semra Demirci Ebil, törenin açılış konuşmasında, "Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü, ilklerin kampüsü. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı danışmanlığında Bahçeşehir Koleji'nde açılacak ilk Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı'na ev sahipliği yapmaktan, ayrıca açılış konserinde büyük üstatları ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Hocamız Enver Yücel her zaman, yerelini öğrenmeyenin evrensel olamayacağını söyler. Biz de bu konservatuvarla bunu gerçekleştirmek, çocuklarımıza yerel ve kültürel değerlerini öğretmek istiyoruz" dedi.

"Kültürel zenginliklerimizi çocuklarımızla buluşturacağız"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji'ndeki ilk çocuk konservatuvarının Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde açılmasının çok anlamlı ve heyecan verici olduğunu söyledi. Dağ, "Yurdumuzun her noktasında kültürel zenginliklerimiz var. Çocuklarımıza önce bunları öğretmeliyiz. Eğitimin en temel noktası da budur. Yedi bölgemizde, bulunduğumuz her şehirde, kültürel zenginliklerimizi müzik aracılığıyla çocuklarımızla buluşturmak için çocuk konservatuvarları açacağız. Biz, önce kendi yurdumuzun zenginliklerini, değerlerini çocuklarla paylaşıp sonra da onları evrenselle buluşturmayı hedefleyen bir eğitim kurumuyuz. Sanat en evrensel dil, dolayısıyla müzik de öyle. Yurdal Tokcan hocam, bir sohbetimizde müziğin dilini öğrenmenin uzun bir yol olduğunu, bu nedenle yola bir an önce çıkmak gerektiğini söyledi. Bu nedenle çocuklarımıza küçük yaşlarda bu algıyı yerleştirmek çok önemli. Çünkü sanat, birleştirici ve iyileştiricidir, ülkemizi ve dünyayı bugünkünden daha güzel hale getirebilecek büyük bir güçtür. Bu nedenle atılan bu ilk adımı çok önemli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Erken yaşta sanat eğitimi önemli"

BAU Konservatuar Müdürü Dr. Erman Türkili, sanat hayatındaki 30'uncu yılına yaklaştığını ifade ederek, "Sanat uzun bir yolculuk. Dört yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı'nı açtığımızda 'yerelden evrensele' mottosuyla yola çıkmıştık ve dünyanın her tarafına sanatçı göndereceğiz dedik. Ama orayı kurar kurmaz bunun için daha erken yaşlara inmemiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü dünyadaki en önemli sanatçıların öz geçmişlerini, biyografilerini okuduğumuzda görüyoruz ki onlar beş yaşında, on yaşında sanat eğitimiyle buluşuyor" dedi. Türkili, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de çocuk konservatuvarları açmaya devam edeceklerini söyledi.

"Eğitim, bir çocuktaki yeteneği ortaya çıkarmaktır"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı'nın ilkini İzmir Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü'nde açtıklarını, ikincisini de Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde hayata geçirdiklerini belirtti. Yücel, "Dünyanın neresinde güzel bir şey varsa bilin ki ben onu alıp buraya, Ordu'ya, Enver Yücel Kampüsü'ne getiriyorum. Biz bir eğitim kurumu, eğitim yuvasıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunduğu bir müfredat var. Bu çerçevede eğitim ve öğretimi sürdürüyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak müfredatın dışına yasalar elverdiği ölçüde çıkmaya çalışıyoruz. Eğitim, bir torna tezgahı değildir. Eğitim, bir çocuktaki var olan yeteneği ortaya çıkarmaktır. O yeteneği de iyi bir eğitimci ortaya çıkarır" şeklinde konuştu.

"Çocukların ne kadar çok test çözerse o kadar başarılı olacağına inanan ebeveynler de eğitimciler de doğru yapmıyor" diyen Yücel, "İyi insan tek yönlü olmaz. Ben son zamanlarda gastronomi ve müzikle yakından ilgileniyorum. Çünkü uluslararası arenada, ilişki ve iş birlikleri yemekle oluyor. Dünyayı da müzikle birleştireceğiz. Çocuklarımıza sanatla ilgili değerleri kazandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Sanatsız bir toplum düşünemezsiniz"

Yücel, sözlerine şöyle sonlandırdı:

"100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız' demiştir. Sanatsız bir toplum düşünemezsiniz. Ordu'nun önemli değerlerinden Ümit Tokcan ve ud sanatçımız Yurdal Tokcan da bugün bizimle birlikte. Yurdal Tokcan'dan, Japonya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde ud festivalleri olduğunu öğrendim. Bu festival, udun kökeninin Osmanlı'ya dayanmasına rağmen Türkiye'de yok. Biz bu değerleri bilerek ve çocuklarımıza ulaştırmak için konservatuvar açıyoruz. Bugün buradaki değerli sanatçılarımızın konseriyle de güzel bir başlangıç yapmak istedik. Hayırlı, uğurlu olsun."

Ünlü sanatçılar performanslarıyla büyüledi

Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji öğrenci korosu şarkılarını seslendirdi. Öğrencilerden sonra sahneye çıkan ünlü sanatçılar Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Yurdal Tokcan ve Erman Türkili, seslendirdikleri şarkılar ve performanslarla salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Sanatçılar, çocuk konservatuvarında eğitim görecek öğrencilere desteklerinin her daim devam edeceğini vurguladı. Açılış töreni kurdele kesimi ve BUEK Başkanı Enver Yücel'in sanatçılara plaket takdimiyle sona erdi.

Uluslararası sertifika verilecek

Ulusal ve uluslararası alanda ün yapmış birçok sanatçının yetiştiği Ordu ve Giresun'da, artık yetenekler erken yaşta keşfedilecek. Sanatsal alanda akademik, bilimsel üretimlere imza atmış akademisyenlerin yanı sıra müzik ve sahne sanatları alanında önemli bir yere sahip olan BAU Konservatuarı danışmanlığında, Karadeniz'de ilk kez faaliyetine başlayacak olan Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuarı, gitar, piyano, bağlama, keman enstrümanlarına yönelik eğitim verecek. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri kabul eden Konservatuar da yetenek sınavını başarıyla tamamlayan 20 öğrenci ustalarından ders alacak. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı ve Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden oluşacak uzman kadronun bir yılda toplam 28 hafta eğitim vereceği yetenekli öğrenciler, dört yıl kesintisiz eğitimin sonunda sertifika alacaklar. Eğitimlerde eksiksiz enstrüman, icra, okuma ve solfej formasyonunun yanı sıra zeka, sosyal ve bilişsel gelişimlerine hassasiyet gösteren akademik yaklaşım uygulanacak. Kapılarını 9 Ekim'de açacak olan konservatuvar, geleceğin sanatçılarını yetiştirecek.