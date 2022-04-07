ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı.

2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında gerçekleşen 'Geleceğin Ustaları' yarışması için son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki ilgili birime teslim edilmesi gerekiyor.

5 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın birincisine 30 bin lira, ikincisine 20 bin lira, üçüncüsüne ise 15 bin lira para ödülü verilirken, teşvik olarak da 20 bin liralık para ödülü dağıtılacak.