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Geleceğin Sineması Yarışması Başvuruları Başladı

Geleceğin Sineması Yarışması Başvuruları Başladı

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması yarışması, sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları 3 Temmuz'da sona erecek.

Bu yıl 20. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları alınmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları "www.geleceginsinemasi.com" adresinden yapılabilecek.

Başvurular 3 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat

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