Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde Murat Kekilli konseriyle muhteşem bir final yapıldı. Vatandaşlar, ünlü sanatçının şarkılarıyla coşku dolu bir gece yaşadı. Konserde ayrıca İsrail'e karşı bir protesto da gerçekleşti.

Kütahya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde Murat Kekilli konseri ile muhteşem bir final yapıldı. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandalar ün sanatçının sevilen şarkılarıyla büyük coşku yaşadı.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Vatandaşların renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde Murat Kekilli ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyiciye teşekkür etti.

Konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşatan Murat Kekilli, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve sahneyi dolduran binlerce vatandaşla selfie çekti.

Öte yandan konsere katılan bir vatandaş, Ortadoğu'da Filistinli Müslümanlara baskı uygulayan İsrail zulmüne karşı pankart açtı. Vatandaşın açtığı pankartta "Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim" yazısı dikkat çekti. Seyircilerden büyük alkış alan pankart için "Yıkılasın İsrail" isminde şarkısı olan Murat Kekilli sessiz kaldı. - KÜTAHYA