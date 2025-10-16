Haberler

Gedelme Kalesi'nde Temizlik Çalışması Başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan M.S. 9. yüzyıla ait Gedelme Kalesi'nde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında temizlik çalışmaları başladı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, projenin tarihi mekanların korunması ve tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki M.S. 9'uncu yüzyıla ait Gedelme Kalesi'nde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında temizlik çalışması başlatıldı.

Kemer'in 18 kilometre batısındaki Kuzdere Mahallesi sınırlarında, tarihi Likya yolunun Beycik- Yaylakuzdere- Gedelme- Göynük Yaylası güzergahında yürüyüş, cip safari etkinliklerine katılanların uğrak noktalarından Gedelme Kalesi'nde, temizlik çalışması başlatıldı. Gedelme Yaylası'ndaki 2 bin yıllık tarihi çınar ağacının yanındaki ve Jacobek tarafından İ.S. 9'uncu yüzyıla tarihlenmiş Bizans Ortaçağı Kalesi olan Gedelme Kalesi'ndeki Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde bir otel sponsorluğundaki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında gerçekleştirilecek.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz beraberindeki Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Müze Müdürü Mustafa Demirel, Kuzdere Muhtarı Serkan Günay, temizliğe destek veren otel sahibi Ayhan Gül, Gedelme Kalesi'ndeki çalışmalar hakkkında bilgi aldı. Kaymakam Solmaz, "Gedelme Kalesi'nde çevre temizliği çalışmalarımıza başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde, sponsor otelimizle bölgemizin en değerli turistik mekanlarından Roma dönemine ait ve Bizans döneminde de ordugah olarak kullanıldığı tarihi bilgisine sahip olduğumuz mekanın temizliği proje tertiplendi. Bu sayede bölgemize gelen turistlerimizin sadece deniz ve güneşin dışında tarihi mekanların tanıtımına önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
