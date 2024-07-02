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Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları Sergisi Açıldı

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Edirne'de, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 60 yıldır fotoğraflayan Sinan Alışkan'ın (77) karelerinin yer aldığı 'Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları' Sergisi açıldı. Sergide 50'den fazla fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Edirne'de, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 60 yıldır fotoğraflayan Sinan Alışkan'ın (77) karelerinin yer aldığı "Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları" Sergisi açıldı.

Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nde açılan sergide 50'den fazla fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezenler Kırkpınar'ın yapıldığı Er Meydanı'nın 1950'li yıllardaki durumunu, dönemin güreş ağaları ve pehlivanları siyah beyaz karelerle görme fırsatı yakaladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sergi açılışında, Alışkan'ın arşivinin Kırkpınar'ın tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Sergide kıymetli fotoğrafların yer aldığını belirten Akın, "Şehrimizin tarihi hafızasına miras kalan böyle çalışmalar çok kıymetli. Bu tarz işler hiçbir karşılık beklemeden yapılan çalışmalar. Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece bir spor müsabakası değil aynı zamanda birlikteliğin ve dayanışmanın ruhunu ortaya koyuyor. Kırkpınar'a ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu tarihe sahip çıkmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Alışkan ise babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta Kırkpınar'da fotoğraf çekmeye başladığını ifade etti.

Uzun yıllar belediyenin Kırkpınar fotoğrafçısı olarak da görev yaptığını dile getiren Alışkan, "Bu iş parayla yapılacak bir şey değil. Sevda ve birikim olmadan bu iş yapılamazdı. İlk defa 1958 yılında rahmetli babam belediye başkanlığı yaptığı dönemde beni Sarayiçi'ne götürüp çayıra oturttu. Oradaki yağ benim paçama değdi, halen çıkmıyor. O günden beri bende Kırkpınar merakı oluşmaya başladı." dedi.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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