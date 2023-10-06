Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu Düzenleniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ), Nazilli Kaymakamlığı ve Nazili Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu, 9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyuma başta Nazilli halkı olmak üzere çevre ilçe ve illerden herkes davetlidir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ), Nazilli Kaymakamlığı ve Nazili Belediyesi iş birliği, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Sümer Vakfı'nın katkılarıyla 'Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu' 9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ADÜ, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu 9-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başta Nazilli halkı olmak üzere çevre ilçe ve illerden herkesi sempozyuma davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bu yıl ikincisi yapılacak olan program için kıymetli akademisyenlerimiz çok ciddi bir çalışma yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN