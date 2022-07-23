Gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdüren genç tıp diplomasına kavuştu

Trabzon'da memurluk yaparken bir yandan da üniversite eğitimini sürdüren Engin Nazir Yılmaz, tıp diplomasına kavuştu.

Yomra Fen Lisesinden 2011'de mezun olan Yılmaz, aynı sene hem üniversite hem de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesini kazanan Yılmaz, ayrıca KPSS'den aldığı puanla Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) memur olarak atandı.

TOHM'da resepsiyonda başladığı görevini bir süre sonra tesis amiri olarak sürdüren 29 yaşındaki Yılmaz, bu süreçte devam ettiği tıp fakültesinden 2021-2022 akademik yılında mezun oldu.

Yılmaz, AA muhabirine, ağabeyinin tavsiyesiyle girdiği KPSS ve üniversite sınavlarını kazanarak hem çalışıp hem de üniversite eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Gece resepsiyonda çalışıp nöbete kaldığını belirten Yılmaz, işten çıktıktan sonra gündüz tıp fakültesine giderek derslere girdiğini anlattı.

Yılmaz, çalışırken okumanın zorluklarına değinerek, "Derslerde uyuyakalıyordum. Tıp fakültesi zor bir bölüm, benim de zorlandığım zamanlar oldu. Ama kendime erken yaşta para kazanmak için söz vermiştim. O nedenle çalışıp aynı zamanda da okuyup doktor olmak istiyordum. Biraz eğitim sürecini uzattım ama bu yıl bitirmek nasip oldu." diye konuştu.

"Hem okuyup hem de çalışılamaz." algısını kırmak istediğini dile getiren Yılmaz, "Pandemi dönemi araya girince okul biraz uzadı. Daha sonra intörn hekimliğe başladım. Nöbetlerimizde sağ olsun, tesis müdürüm bana imkan sağladı, mesailerimi ona göre ayarladılar. Önümüzdeki ay da Sağlık Bakanlığının atamasıyla doktor olarak göreve başlayacağım. Allah'ın izniyle bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum." dedi.

"Annem ve ablamı gururlandırmak için doktorluğu yazmıştım"

Tarihe ilgi duyduğunu ve çocukken arkeoloji okumayı istediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fen Lisesindeyken annem 'Çocuğum doktor olsun.' derdi. Ablamla aramızda 11 yaş fark var. Ben doğmadan önce hastalık geçirerek zihinsel ve görme engelli olmuş. Doktorluğa karar vermeme bu durum neden oldu. Acaba insanların hayatına dokunabilir miyim? Annem ve ablamı gururlandırmak için doktorluğu yazmıştım. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı'na girerek spor hekimliği, ortopedi, fizik tedavisi alanında uzman olmayı düşünüyorum. Olmazsa psikiyatri okumayı da isterim."

Yılmaz, iş arkadaşlarının kendisine "doktor" diye seslendiğini, bazı sağlık şikayetlerinde kendisine danıştıklarını sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner de Yılmaz'ın yaklaşık 10 yıldır kurumda görev yaptığını belirterek, "Mesleğe başladığında tıp fakültesini de kazanmış, bir yandan çalışmış bir yandan da tıp fakültesi gibi zorlu bir eğitimi başarıyla bitirdi. Bizi çok mutlu etti, gurur duyduk kendisiyle." diye konuştu.