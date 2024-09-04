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Gebze'deki tarihi su sarnıcı restore edildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tarihi su sarnıcı restore edildi. Restorasyon kapsamında meydan düzenlemesi ve cam seyir terası da inşa edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi su sarnıcı restore edildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alınan, tarihi 10. yüzyıla uzandığı değerlendirilen yapının bulunduğu alanda yürütülen restorasyon kapsamında, 551 metrekarelik meydan düzenlemesi ve 245 metrekarelik cam seyir terasının inşası bitirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışma alanının yanındaki Tarihi Çarşı Hamamı'nı da devraldıklarını belirterek, "Orayı da kimliğine uygun şekilde hemşehrilerimizle buluşturacağız. Asırlardır Gebze'mize hizmet etmiş tarihi su sarnıcının restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamlayıp hizmete hazır hale getirdik. Bugünden itibaren yapılan çalışmaları yerinde görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, Tarihi Çarşı Hamamı'nın restorasyonunun proje çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede işlemlere başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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