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Gazze'deki saldırılarda bacağını kaybeden İsra, yüzündeki şarapnel parçalarının iziyle yaşıyor

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Gazze'de lise öğrencisiyken İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden ve tedavi için Türkiye'ye getirilen 15 yaşındaki genç, yüzünde ve vücudunda şarapnel parçalarının izini taşıyor.

Gazze'de lise öğrencisiyken İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden ve tedavi için Türkiye'ye getirilen 15 yaşındaki genç, yüzünde ve vücudunda şarapnel parçalarının izini taşıyor.

Gazze'de lise öğrencisiyken İsrail'in saldırılarından 6 kardeşi ve annesiyle yaralı kurtulan 15 yaşındaki Ebu Takiya, babasını kaybetti.

Kaybettiği bacağına protez takılan İsra Cihad Ebu Takiya, annesi ve kardeşleriyle Türkiye'de verdiği yaşam mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Mısır'da başlayan tedavisinin Türkiye'de devam ettiğini belirten Ebu Takiya, yüzünde ve vücudunda şarapnel parçalarının izini taşıdığını söyledi.

Ebu Takiya, Gazze'de bombalı saldırıda yaralanan babasının kan kaybından öldüğünü, saldırılarda bazı arkadaşlarıyla, akrabalarının hayatını kaybettiğini ifade ederek, okulunun, evinin ve eski yaşamına dair hiçbir şeyinin kalmadığını aktardı.

Gazze'nin haklarını savunmak için ileride avukat olmayı düşündüğünü belirten Ebu Takiya, şehit olan babasını özlediğini, savaş bittikten sonra ülkesine dönmek istediğini dile getirdi.

Takiya, Gazze'de olanları yakından takip ettiğini ancak Gazze için dua edebilmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

Hayatta kaldığı için şanslı olduğunu ifade eden Ebu Takiya, "Allah bana yeni bir ömür verdi. Türkiye'ye teşekkür ederim, bizleri davet ettiler ve misafir olarak bizlere baktılar." dedi.

Şehit babası gibi acil sağlık ekibinde yer almak istiyor

İsra Cihad Ebu Takiya'nin kardeşi Abdülhamit Ebu Takiya da Gazze'deki arkadaşlarını çok özlediğini ama kendilerinden hiç haber alamadığını, burada Türk arkadaşlar edindiğini söyledi.

Abdülhamit Ebu Takiya, Gazze'deki bombalı saldırıda dolabın altında kalarak, başına darbe aldığını, bu nedenle vücudunun bir kısmının felç kaldığını belirtti.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Abdülhamit Ebu Takiya, arkadaşları gibi yürümek ve futbol oynamak istediğini anlattı.

Babasının acil sağlık ekibinde yer aldığını, kendisinin de büyüdüğünde bu işi yapmayı hayal ettiğini dile getiren Abdülhamit Ebu Takiya, Gazze'de savaşan Filistinlilerin yanında olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

Türkiye İsrail Gazze

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