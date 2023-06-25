Gazze'deki genç sanatçılar mozaik sanatını canlandırıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan bir grup Filistinli sanatçı, kısıtlı imkanlarına rağmen mozaik sanatını modern tasarımlarla canlı tutmaya çalışıyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan genç sanatçılar, kısıtlı imkanlarla birbirinden değerli tablolar üretiyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan bir grup Filistinli sanatçı, kısıtlı imkanlarına rağmen mozaik sanatını modern tasarımlarla canlı tutmaya çalışıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan genç sanatçılar, kısıtlı imkanlarla birbirinden değerli tablolar üretiyor.

Mozaik sanatı projesinden sorumlu Lina Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 2021 yılında mimar ve mühendis Riya Musa'nın girişimiyle mozaik sanatının bölgede canlandırılması projesi başlatıldığını belirtti.

Projenin, mozaiğin, mimarlık, mühendislik ve dekorasyon alanlarıyla entegre edilmesini içerdiğini aktaran Musa, "Riya, proje fikrini Gazze'de zemininde mozaikler barındıran tarihi bir kiliseyi ziyareti sırasında bulmuş. Bu fikri benimseyerek, bireysel çabalarla mozaik sanatında araştırmalara başlamış ve Mısırlı uzmanlardan bu konuda eğitim almış." dedi.

Riya'nın aynı yıl mozaik tablolar üretmeye başladığını anlatan Musa, onun ürettiği "geleneksel kıyafetli yaşlı Filistinli kadın tablosu"nun ödül aldığını dile getirdi.

Bölümleri, mimarlık, mühendislik, iç mekan tasarımı olan 20 kişilik bir ekip kurduklarını aktaran Musa, bu kişilerin de mozaik sanatı odaklı bir eğitim aldığını söyledi.

Musa, "Proje ekibi, bazıları kültürü yansıtan bazıları dekoratif sanatsal çeşitli tablolar üretiyor." diye konuştu.

İsrail, mozaik için gerekli maddelerin girişini engelliyor

Projede yer alan iç mimar Diya Madi, İsrail ablukasının mozaik endüstrisi için gerekli olan hammaddelerin Gazze'ye girişini engellediğine dikkati çekerek, kısıtlı imkanlara rağmen bir grup sanatçıyla ahşap levhalara sanatsal bir görüntü verebilmek için çabaladıklarını ifade etti.

Madi, Gazze'de üzerinde çalıştıkları sanat için malzeme bulamamalarından dolayı çoğu zaman tabloyu yarıda bıraktıklarını, bazen de yeni taşlar gelene kadar başka tablolara geçtiklerini aktardı.

Modern tasarımlı sanatsal tablolar oluşturabilmek için çalıştıklarını söyleyen Madi, bu tabloları inceleme süreci ve mozaik taşların renk geçişlerinin zor ve aynı zamanda keyifli olduğunu dile getirdi.

Madi, hazırladıkları tabloların Gazze'de bir iki hafta içinde düzenlenecek çok çeşitli mozaik eserler organizasyonunda sergileneceğini ifade etti.

Bir tablo 2-3 haftada ortaya çıkıyor

Ekibin farklı şekillerdeki cam mozaik taşlarla ürettiği resimlerin, kedi, insan portresi, çiçekler ve güneş resmi dahil olmak üzere çeşitli fikirler taşıdığını söyleyen Madi, mozaik taşlarla resim çizmenin keyifli olduğunu ancak küçük bir tablonun tamamlanması için günde 4-5 saat çalışma ve 2-3 haftalık bir zaman gerektiğini belirtti.

Madi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekibin üzerinde çalıştığı eserler, ulusal veya toplumsal meseleler gibi belirli bir konuya odaklanmıyor. Mozaik resimler ev veya ofis dekorasyonlarıyla birleştirilmesine olanak tanıyan çağdaş sanatı ele alıyor. Bu çalışmalar, daha önce Gazze'de kadim mozaik sanatının yeniden canlanmasına da katkı sağlayacak."

Projede yer alan bir başka genç sanatçı Sare Avde, bazıları sadece birkaç milimetre olan mozaik parçalarını oluşturduğu tabloya özenle yerleştirirken bu tabloyu bir arkadaşıyla beraber yaptıklarını söyledi.

Avde, mozaik çalışmaları yapan ekibe sonradan katıldığını, önceleri çok ilgi göstermediği bu sanatı zamanla çok sevdiğini ve hobi olarak yapmaya başladığını dile getirdi.

Üretilen tabloların güzelliğini ve bu sanatın inceliğini görünce kendisinin de çalışmalara başladığını anlatan Avde, mozaikten bir eser üretmenin eğlenceli ve mükemmel bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi.